A Força do Querer chega ao fim com sucesso estrondoso

Glória Perez conseguiu o que desde Avenida Brasil não se tinha em uma novela das 9: conquistar o público. Com núcleos diferentes que se encontravam ao longo da trama e temas polêmicos que geraram discussões na sociedade, A Força do Querer chega ao final hoje como um sucesso.

A novela se sobressaiu por ter três protagonistas igualmente fortes e evitar cair na velha fórmula do bom versus o mau. No final, Jeiza, a policial que tinha sonho de perseguir uma carreira no MMA, aparece no campeonato mais famoso do esporte. A vitória é acompanhada de perto por Zeca, seu par de idas e vindas durante a trama.

Zeca também faz as pazes com Ruy e juntos eles vão até Las Vegas visitar Ritinha, que virou sereia em um aquário famoso da cidade. Em clima de descontração, ela avisa aos meninos que não pretende voltar ao país.

Em uma cena emocionante, Bibi se despede da mãe antes de entrar na cadeia para cumprir sua pena. Algum tempo depois, dona Aurora está na mesma porta para encontrar a filha em sua saída.

Outros personagens de destaque também tiveram final feliz, como Ivan, que aparece emocionado após sua cirurgia de remoção das mamas. Já Carine parece bem satisfeita com a morte de Rubinho, seu amante.

O elenco assistiu o último capítulo reunido e, emocionados, registraram suas impressões depois do trabalho.

Hoje o dia tá um misto de saudade, alegria e sensação de dever cumprido… Foi um trabalho incrível e muito enriquecedor. Obrigada a quem na frente e por trás das câmeras contribuiu para o sucesso de #AForçaDoQuerer. Foi um lindo trabalho em equipe, que fez a gente descobrir coisas maravilhosas. Daqui a pouco nos vemos e nos despedimos dessa jornada. A post shared by Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal) on Oct 20, 2017 at 1:32pm PDT

E seguimos juntos…Eu, Otton, Lilia Cabral e Nathalia Duran Que emoção por aqui! #aforçadoquerer A post shared by Maria Fernanda Cândido (@mariafernandacandidooficial) on Oct 20, 2017 at 6:06pm PDT

Vou sentir tanta saudade!!!!!! #bibi #aforcadoquerer #jaestouchorando #sim #ultimocapitulo 😭😭😭😭😭😭😭 A post shared by Juliana Paes. Actress. Brazil (@julianapaes) on Oct 20, 2017 at 12:21pm PDT