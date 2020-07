Sandy & Junior lançam álbum com músicas da turnê Nossa História

Em 2019, Sandy & Junior fizeram a alegria dos fãs com a turnê Nossa História, que foi um enorme sucesso de público. Agora, a dupla acaba de lançar um álbum com 29 músicas que fizeram parte das apresentações.

As músicas foram disponibilizadas nas plataformas digitais nesta sexta-feira (17). A presença do público, cantando junto todas as canções, está bem presente em cada faixa.

Também a partir desta sexta-feira, filmagens feitas durante a turnê podem ser conferidas através do Globoplay. O lançamento de um DVD foi anunciado, mas ainda não há data confirmada. Além disso, a plataforma de streaming da Globo já lançou uma série documental sobre a trajetória da dupla – incluindo imagens raras de arquivo.