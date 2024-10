Zezé Motta desfila pela primeira vez na passarela da SPFW

A coleção de inverno 2025 da Apartamento 03 foi exposta na 58ª edição da São Paulo Fashion Week (SPFW) na última sexta-feira (18), no Shopping Iguatemi. Batizada de “Grão”, a passarela celebra o café e o legado dos ancestrais para as gerações atuais.

Com uma paleta de cores que varia entre o marrom ao verde, a passarela contou com a participação da atriz Zezé Motta. No público, se destacavam as personalidades Jade Picon, Mari Gonzalez e Indira Nascimento.

Sobre a coleção

Luiz Claudio, diretor criativo e fundador da marca, trouxe, por meio de suas criações, a importância da ancestralidade, conectando passado e presente em uma coleção única. Os tons terrosos, como marrom e creme, entrelaçados aos aspectos florais e detalhes artesanais reforçam a mensagem principal do desfile. Ainda, nas peças, Claudio seguiu a tendência das últimas Semanas de Moda, nas quais o brilho foi destaque, e optou por trazer diversas peças de paetê.

O diretor sintetizou a coleção do Apartamento 03 navegando entre a terra e a natureza, em um contraste entre texturas. A apresentação foi baseada principalmente na maquiagem natural e cabelos trançados, transmitindo potência nas mechas, que contaram com referências de Marley e Jumbo. Além disso, as estampas continham desenhos abstratos e pedras bordadas sobre as peças.

Luiz desenvolveu propostas contemporâneas, mas sem deixar de lado o passado. A inspiração principal no café resultou em um processo criativo marcado por peças amplas e largas, como calças, macacões, vestidos soltos e sobretudos.

Para os calçados, a marca seguiu as últimas semanas de moda e optou por modelos que prezam pelo conforto, abandonando os saltos. Por fim, os acessórios são exuberantes e volumosos, com destaque aos brincos dourados.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Continua após a publicidade

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.