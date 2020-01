Zendaya foi a mais bem-vestida do Emmy e estou sem palavras com esse look

Por que tão perfeita? Quase uma Ariel da vida real, Zendaya Coleman não estava indicada a nenhuma categoria do Emmy 2019, que aconteceu neste domingo (22), em Los Angeles, mas, como de costume, foi a mais bem-vestida do evento.

A atriz de “Euphoria” estava lá para apresentar, ao lado de RuPaul, um dos prêmios da noite e caprichou real no look do dia.

Para o evento, ela apostou em um vestido criado sob medida por Vera Wang. Assimétrica, a peça de um ombro só era toda desconstruidona com um ar de lingerie. Tinha uma vibe “se a Hera Venenosa tivesse uma filha com a Pequena Sereia esse seria o resultado”.

Ela complementou o look com sapatos Brian Atwood da mesma cor e um chiquíssimo bracelete de diamantes , os melhores amigos de uma garota.

Como sempre, a beleza um tanto “old Hollywood” com o cabelo partido de lado com várias ondas caindo estava no ponto. Zendaya sabe das coisas!

