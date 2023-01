Yayoi Kusama assina nova coleção com a Louis Vuitton

A internet só fala e pensa em uma coisa: nas bolinhas coloridas de Yayoi Kusama nas icônicas bolsas da Louis Vuitton. Culpa da nova colaboração entre a marca francesa e a premiada artista francesa, divulgada no final do ano passado e efetivamente lançada neste começo de 2023 — e já entrou na nossa wishlist do ano.

Com o mote “criando o infinito”, Yayoi Kusama expande as referências da primeira coleção assinada com a LV, há dez anos, e traz suas famosas estampas em quatro motivos diferentes: Painted Dots, Metal Dots, Infinity Dots e Psychedelic Flower. A ideia é mostrar como o cotidiano pode ser transformado a partir da arte e do artesanato, que estão no coração de ambos os lados dessa parceria. Vale ressaltar o processo super artesanal para disponibilizar as peças: a técnica de serigrafia é capaz de reproduzir as pinceladas da artista, dando um efeito 3D realista pintado à mão — tem um vídeo incrível que mostra o processo.

Além dos acessórios, é possível encontrar jaquetas, sapatos, vestidos, calças, entre outros itens, que incorporam essa estética vívida. A coleção segue como grande aposta da Louis Vuitton para esse ano, com drops mensais de produtos até junho (e o que chega lá fora, de feminino e masculino, vem para o Brasil também!). Em Nova York, uma versão robô de Kusama viralizou nas redes pintando as bolinhas na vitrine da loja na Quinta Avenida.

Essa não é a primeira e está longe de ser a última colaboração da marca com o universo artístico. E tudo começou com o neto do fundador, Gaston-Louis Vuitton, que comissionou algumas obras para decorar as vitrines das lojas da Louis Vuitton. A partir de 1988, esse laço foi ainda mais estreitado, na moda e no design, com criações feitas por Sol LeWitt, Richard Prince, Takashi Murakami, Irmãos Campana e Jeff Koons.