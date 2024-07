Vitorino Campos lança livro sobre modelagem feminina: ‘Para todos os públicos’

Vitorino Campos foi a Fortaleza para uma ação de lançamento de seu livro “Modelagem Plana Feminina”, durante a edição comemorativa de 25 anos do DFB – Dragão Fashion Brasil. Em conversa com CLAUDIA enquanto autografava a publicação no Centro de Eventos do Ceará, o designer baiano conta detalhes da obra de 136 páginas, que oferece uma atualização das medidas clássicas de base de modelagem para a realidade da mulher brasileira, e fala sobre a importância de adaptar padrões europeus às características físicas nacionais.

Ele recorda como a ideia começou. “Em 2014, 2015, eu peguei todas as modelagens e coloquei disponíveis na internet no mesmo momento do desfile. Eu adorei o retorno, as mensagens, pessoas que nunca tinham tido acesso à base de modelagens mais complexas agradecendo, falando da importância. Sempre fiquei com essa ideia na cabeça e o livro entra nesse lugar, de compartilhar o conhecimento”.

O convite veio quando foi embaixador de moda do Senac e estava à frente do projeto de novos criadores. “É um livro para todos os públicos: pessoas que estão começando, entusiastas da moda, pessoas que querem costurar suas próprias roupas ou querem ter algum tipo de relação ou informação nesse caminho”, diz Vitorino.

O designer confessa ter sentido falta de um material como o que produziu, quando era estudante. “Isso é tão importante dentro da moda. Eu fico imaginando que, se eu tivesse encontrado um livro com medidas atualizadas das mulheres brasileiras, muito mais para nossa realidade mesmo e a realidade do nosso mercado, teria me ajudado muito. Só que os livros eram eurocentrados, tinham as medidas das europeias. E a gente tentava fazer a roupa e nunca vestia, nunca encaixava, são incompatíveis com a nossa realidade“.

