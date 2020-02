Vista a roupa das famosas

Gisele Bündchen com Grendene Gisele Bündchen e os modelos da Grendene

Foto: Reprodução/ Revista Viva!Mais Combine as sandálias da top com peças despojadas como shorts, saias e vestidos leves e curtos.



1. Sandália de dedo, R$ 22,90

2. Sandália, R$ 27,90

Grazi Massafera com Azaleia

Grazi Massafera aprova os modelos da Azaleia

Foto: Reprodução/ Revista Viva!Mais

“Os modelos estão alinhados com o gosto da atriz”, garante Ana Hochscheidt, gerente de comunicação das marcas femininas do Grupo Vulcabras/Azaleia. O brilho é o diferencial que dá charme às peças. Combine-as com looks informais, mesmo se for para sair à noite.

1. Rasteirinha, R$ 34,90

2. Sandália anabela, R$ 39,90



Juliana Paes com Linha Vida

Juliana Paes e os modelos da Linha Vida

Foto: Reprodução/ Revista Viva!Mais

Nada de mulheres esqueléticas! Todas as roupas da linha Vida são adequadas ao corpo curvilíneo da brasileira. Casacos compridos, por exemplo, ajudam a esconder quadris avantajados. “O modelo fica lindo tanto com vestidos como com calças mais justas”, explica a consultora de imagem Adriana Estivalet.

1. Sobretudo, R$ 90

2. Blusa de ombros rendados, R$ 49,90

3. Legging preta com zíper, R$ 59,90

4. Saia preta com zíper, R$ 69,90

Claudia Leitte com Grendha

Claudia Leitte e os modelos da Grendha

Foto: Reprodução/ Revista Viva!Mais

Prefira usar os modelos em programas bem informais, tipo um passeio no parque ou ida ao supermercado.

1. Plataforma, R$ 32,99

2. Sandália de dedo, R$ 24,99