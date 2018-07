Aposte no vinil para montar looks poderosos

O vinil promete chegar com tudo para o inverno. Com um acabamento superbrilhante, o material agrega personalidade as peças e permite combinações cheias de estilo para o dia e para a noite. Além de trazer um toque de sensualidade as produções.

Confira os produtos que selecionamos e incremente seu guarda-roupa:

–

Trench coat, Fedra, R$ 1.168* Jaqueta, Shoulder, R$ 399* Trench coat, Renner, R$ 299,90*

–

Saia, Amaro, R$ 169,90* Top, Colcci, R$ 247* Short, Canal, R$ 2.190* Calça, Adriana Restum, R$ 379*

–

Mocassins, Ana Capri, R$ 159,90* Bolsa, Forever 21, R$ 110,90* Bota, Passarela.com, R$ 149,99*

* Preços pesquisados em maio/2018; sujeito à alteração

Siga CLAUDIA no Instagram