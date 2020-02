Vestido de crochê com manga

Tamanho P

Vestido Lili Biancardi



Material

· Linha Brisa (cone com 1500 m) da Pingouin, 2 cones na cor Branco

· Agulhas para crochê n° 0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 e 4,5 mm

· 1,30 m de tecido com elastano (sugestão: elanca) para fazer o forro



Pontos empregados

Correntinha (corr.), ponto baixíssimo (p.bx.), ponto baixo (p.b.) e ponto alto (p.a.)

Ponto Rede Duplo: *1 p.a., 2 corr.*.

Ponto Rede Simples: *1 p.a., 1 corr.*



Execução

O vestido é trabalhado em uma peça só. Trabalho realizado em círculo. Acompanhe o diagrama 3 para a montagem.

Com a agulha n° 0, faça um cordão de correntinhas de 86 cm e feche em círculo. Trabalhe duas carreiras de ponto rede duplo. Depois trabalhe 4 carreiras de ponto rede simples. Mude para o diagrama 1 e trabalhe o ponto por 14 cm.

Coloque a peça de crochê pronta em cima de uma superfície regular e marque 21 cm de cada lado para as cavas. Prenda a linha com 1 ponto baixíssimo em um dos lados, mude para a agulha 2,5 mm e trabalhe em carreiras circulares para formar o corpo da blusa acompanhando o diagrama 1, aumentar 25 correntinhas embaixo dos 21 cm deixados para formar as “cavas”. Continue trabalhando, trocando de agulhas a cada 8 cm, essa troca de agulhas formará a roda do vestido e dará um caimento melhor ao corpo.

Terminar o trabalho com a agulha 4,5 mm. Continuar trabalhando o diagrama 1 por 65 cm a contar de baixo do braço. Mude para o diagrama 2 e arremate.

Acabamento: costure o forro por dentro do vestido.



Diagrama 1

Diagrama 2

Diagrama 3