Verão 2012: veja quais os sapatos da estação

Estampas como píton e poás se destacam no verão 2012

Desenhos e cores fortes são os principais destaques da estação mais quente do ano. Não está acostumada com esse estilo, mas quer experimentar um look charmoso? “A regra geral é: sapatos com estampas pedem roupa neutra”, explica Erica Javaroni, consultora e coordenadora de moda do senac Jaú. Veja como e em quais peças calçar.

Bichos

Cobras em tom bege e onças tradicionais e coloridas. “A novidade: borboleta, libélula e arara com flores e frutas”, diz Erica. Use em todos os tipos de calçados.

Poá

Nos pés, invista em bolas menores e delicadas para fazer sucesso. “As cores devem ser básicas, como azul-marinho, branco, preto e vermelho”.

Aposte em sapatos com listras e florais!

Listras

Coloridas e finas em sapatilhas, tamancos e sandálias. Nos modelos fechados de salto, aposte em listras grossas e nos tons azul-marinho, branco e vermelho.

Florais

Desde os pequenos, como o estilo liberty, até as flores grandes. Calce com sandálias altas ou baixas, escarpins, anabelas e peep toes bem coloridos.

Para um look mais descontraído, invista no xadrez

Xadrez

O estilo vem nas sapatilhas, anabelas e até em tênis. Vá nessa padronagem leve e colorida se quiser compor um visual bem romântico e feminino.