Veja todos os detalhes do vestido de noiva de Kate Middleton

A irmã de Kate e madrinha, Pippa, segura o vestido da noiva, com 2,7 m de cauda

Foto: Getty Images

Kate Middleton e o Príncipe William se casaram na manhã desta sexta-feira (29) na Abadia de Westminster. O vestido da noiva, que foi comparado ao de Grace Kelly em seu casamento com o Príncipe Rainie em 1956, foi desenhado pela estilista Sarah Burton, da grife Alexander McQueen.

O vestido de Kate tem um corpete marfim com decote em “v” bordado em renda, pala que emenda em mangas longas também em renda, terminando em uma saia marfim de cetim com abertura evasê. Segundo o site de moda WWD, a renda foi feita à mão na Royal School of Needlework (Escola de Costura Real).

Detalhe das mangas e do corpete do vestido da noiva

Foto: Getty Images

Flores individuais foram recortadas da renda e depois aplicadas ao tule marfim das delicadas mangas. O corpete e a saia foram feitos em renda inglesa e francesa. Há ainda cetim e gazar marfim e branco.

O corpete, estreito na cintura e mais aberto nos quadris, remete à tradição da modelagem vitoriana, mas mostra modernidade com os cortes retos da cauda de 2,7 m. Nas costas, foram empregados 58 botões revestidos de gazar e organza.

Kate Middleton apostou em um véu completo para o casamento

Foto: Getty Images

Kate também usou um véu completo, feito de tule marfim delicado e flores aplicadas à mão. Na cabeça, há a tiara da grife Cartier emprestada da Rainha Elizabeth. Ela foi feita em 1936 e dada à Rainha em seu 18o aniversário, quando ainda era Princesa Elizabeth.

Os brincos de diamantes, que foram presente dos pais de Kate, recebem desenho de folhas de carvalho e tem design de Robinson Pelham.

Os sapatos usados pela noiva foram feitos à mão pela equipe da grife Alexander McQueen, em cetim marfim e bordados em renda.

No buquê, flores como mirto (com ramo do arbusto original plantado em 1845 pela rainha Vitória), lírio do vale (que simboliza a volta da felicidade), jacinto (representa a constância no amor) e Sweet William (homenagem ao marido e também símbolo do galanteio).

A beleza de Kate Middleton para o casamento é discreta

Foto: Getty Images

Na beleza, Kate Middleton apostou na simplicidade, com sua maquiagem característica: na linha d’água lápis branco para abrir o olhar, olhos marcados por delineador na raiz dos cílios superiores e inferiores, sobrancelhas bem delineadas, além de sombra grafite esfumando o côncavo e a pálpebra. As maçãs do rosto são bem marcadas por blush rosado. Nos lábios, um batom nude puxado para o laranja.

O penteado foi elaborado por James Pryce, do salão de Richard Ward, em Londres. A noiva apostou no meio-rabo com pontas enroladas com baby-liss largo.