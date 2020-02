Veja o passo a passo para fazer uma saia de crochê

Tamanho 42



Material

· 2 novelos da Linha Anne, da Círculo, na cor Rose (3077)

· Sobras de vermelho (4448)

· Agulhas para crochê n° 2,5 mm

· 40 cm de tricoline estampado (para o forro)



Pontos empregados

· Correntinha (corr.)

· Ponto baixíssimo (p.bx.)

· Ponto baixo (p.b.)

· Ponto alto (p.a.)



Execução

Monte 207 corr. (= aprox. 91 cm) e siga para baixo em carreiras circulares como indicado no esquema e nos respectivos diagramas (diagrama 1, 2 e 3). No final, arremate. Prenda o fio nas correntinhas de inicio e trabalhe em sentido contrário, indo para o alto da saia (diagramas 4 e 5), na seqüência indicada no esquema. Trabalhe uma carreira de ponto alto e arremate o trabalho.

Acabamento

Usando um fio de rose e um de vermelho juntos, faça um cordão só de correntinhas e passe no inicio da saia para amarrar. Prepare o forro e prenda-o com pontos à mão no alto da saia. Faça o forro no comprimento de sua preferência.

Diagrama 1

Diagrama 2

Diagrama 3

Diagramas 4 e 5