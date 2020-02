Veja como fazer uma saída de praia de crochê

Vestido Lili Biancardi

Tamanho 38



Material

· Linha Brisa (Cone com com 250g) da Pingouin

· 2 cones na cor Branco (002)

· Agulha para crochê n° 2,5 mm

· Agulha para tapeçaria



Pontos empregados

Correntinha (corr.), ponto baixíssimo (p.bx.), ponto baixo (p.b.), ponto alto (p.a.).

Ponto fantasia I: Seguir diagrama 1



Execução

Costas

Monte 203 corr.e trabalhe no ponto Fantasia I como se segue – 1 ponto de borda, o 1° ponto do diagrama, trabalhe o motivo do diagrama, 10 vezes, 1 ponto de borda acompanhando o ponto adjacente. A partir da 32° carr., de cada lado, trabalhe os aumentos laterais para a manga como se vê no diagrama da manga e não trabalhe mais os pontos de borda. Na 74° carr. do começo, arremate.

Frente

Monte 123 corr. e trabalhe o ponto Fantasia como se segue – 1 ponto de borda, o 1° ponto do diagrama, trabalhe o motivo do diagrama, 6 vezes, 1 ponto de borda, acompanhando o ponto adjacente. A 32° carr. de cada lado, trabalhe os aumentos laterais para a manga como se vê no diagrama da manga e não trabalhe mais os pontos de borda. Na 50° carr. do começo, trabalhe o arco de corr. central para o decote, e termine cada lado separadamente. Continue diminuindo pontos para a borda interna do decote para formar um “V”. Na 74° carr. do começo, arremate. Faça o mesmo para o outro lado.

Acabamento

Com a agulha para tapeçaria, feche os lados e as mangas com pontos de mão. Faça os arremates seguindo o diagrama 3, no ponto fantasia II – a barra de cada manga e contornando todo o decote, em carr. circulares.