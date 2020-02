Veja como fazer uma linda clutch

· 1 caixa de madeira de 21 cm de comprimento, 7 cm de largura e 12 cm de altura

· 1 botão com pé

· 1 m de tecido para decoração ou couro sintético

· Cola para tecido

· Tesoura

· Estilete para cortar





Como fazer

· Desenhe e recorte o molde no avesso do tecido usando as medidas da sua caixa conforme o diagrama ao lado.

· Desparafuse e retire o fecho.

· Passe a cola no lado avesso do tecido e fixe-o na parte maior de um dos lados e nas laterais. Em seguida, recorte o tecido que está sobre as dobradiças.

· Fure, no tecido, os espaços onde devem ficar os parafusos e, em seguida, fixe o fecho.

· Para colocar o botão, faça uma tira fina de tecido e passe pelo furo do botão. Depois, enrole e cole cada uma das pontas do tecido no fecho.

Aproveite seus botões

O fecho da carteira é um detalhe de destaque. Capriche na escolha ou use aqueles antigos e especiais, que você mantém guardado há anos.