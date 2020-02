Veja como fazer uma flor de crochê

Material

· Linha Cléa 5 da Círculo, 100% algodão (novelo de 125mts)

· Agulha para crochê n° 1,5 mm



Pontos empregados

Execução

Para fazer a flor de crochê comece com 6 correntinhas e unindo com p.bx. trabalhe seguindo o diagrama (1). Após finalizado, inicie o diagrama (2) no mesmo trabalho em forma de sobreposição, sendo laçado nos intervalos da segunda carreira do Diagrama (1) as correntes do Diagrama (2) com um ponto baixo. Proporcionando duas camadas para a sua flor, se desejar pode ser realizado neste mesmo trabalho mais camadas.