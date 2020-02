Veja como fazer uma carteira de crochê

Confeccionada com um forro de estofamento, ela ganha revestimento manual com crochê de linha fina. O acessório, de estilo retrô, deixa o visual romântico para casamentos diurnos.



Material

· 1 novelo da linha Cléa 1000, da Círculo, na cor 8001

· Agulha para crochê 1,5 mm

· ½ litro de chá mate bem forte

· 1 carteira de tecido com 20 cm de largura por 14 cm de altura



Pontos empregados

Execução

Faça um fio de corr. com 20 cm de largura (a mesma medida da largura da carteira). Depois, seguindo o esquema do diagrama, faça o trabalho até atingir 40 cm. É importante que a última carreira seja feita como quinta carreira do diagrama para formar o biquinho final.



Tingimento

Para deixar o seu crochê com um tom envelhecido, faça um chá mate bem forte e mergulhe o seu trabalho. Deixe por 5 minutos. Espere secar antes de aplicar o crochê na carteira.



Montagem

Prenda o crochê com cola de tecido ou com pontos manuais em toda a carteira, deixando o biquinho para fora. Ultrapasse cerca de 0,5 cm na lateral para dar acabamento.