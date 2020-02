Veja como fazer uma camiseta com aplicações de tachas e ombreiras

Material

· 1 camiseta de mangas longas

· 1 par de ombreiras

· 2 apliques de tachas

· Linha invisível

· Agulha



Como fazer

Costure as ombreiras no avesso da blusa. Dobre as bordas dos apliques para dentro e alinhave. Posicione as aplicações nos ombros rente à costura das cavas. Prenda-as a mão com pontos invisíveis.





Dicas

Use as aplicações para destacar a parte superior do corpo e equilibrar quadris largos. Se quiser bordar os aviamentos um a um, prefira tecidos firmes ou use uma entretela para não deformar a blusa.