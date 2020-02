Veja como fazer uma bolsa de palha com aplicação de crochê

Bolsa Lili Biancardi

Foto: Carlos Bessa (Still)

Material

· Linha Bella (novelo com 500 m) da Pingouin

· 2 novelos na cor preta

· Agulha para crochê n° 2,5 mm

· 1 bolsa de palha de 40 x 30 cm

· Agulha de costura



Pontos empregados

· Correntinha (corr.)

· Ponto baixíssimo (p.bx.)

· Ponto baixo (p.b.)

· Ponto alto (p.a.)



Execução

O trabalho é feito em uma peça só, sempre em carreiras circulares. Inicie pelo fundo. Faça 78 correntinhas e trabalhe em círculo, acompanhando o diagrama 1 por 8 carreiras.

Diagrama 1:



Mude para o diagrama 2, distribua os desenhos da seguinte forma: 4 para a frente, 1 na lateral, 4 para outra frente e 1 para outra lateral. Depois trabalhe 1 carreira de ponto alto e arremate.

Diagrama 2:



Acabamento: Coloque a bolsa dentro do trabalho pronto e prenda costurando com a mesma linha na agulha de mão, com pequenos pontos na bolsa.

Dicas: como o crochê tende a alargar, pregue o trabalho com pontos firmes e linha resistente. Experimente fazer a aplicação em peças de outras formas e tamanhos. Com uma linha em tom de bege, a bolsa fica discreta.