Veja como fazer um maxicolar étnico

Material

· 2 pedaços de xantungue com 25 x 25 cm, cada um

· 2 fitas de cetim com 48 cm de comprimento, cada uma

· 1 entretela termocolante com 25 x 25 cm

· 60 cm de cordão de juta

· 60 contas de madeira

· 70 contas azul-turquesa

· 27 aplicações de metal triangulares

· 6 aplicações de metal quadradas

· 8 aplicações circulares

· 35 miçangas douradas

· Cola para tecido

· Agulha

· Ferro de passar

· Linha

· Tesoura

Xantungue e entretela Tecidos Mariel, cordão e fita de cetim Aslan, aplicações triangulares e quadaradas Colore e redondas Nikkil, contas de madeira e azul-turquesa Colore e miçangas Comercial Maluli



Como fazer

· Corte duas partes de xantungue e uma da entretela em formato de meia-lua.

· Use o ferro de passar para aplicar a entretela no verso da peça.

· Una a outra parte do xantungue com cola para tecido.

· Pregue as contas azuis seguindo o contorno inferior do tecido.

· Faça o mesmo com as contas de madeira e a juta.

· Para dar acabamento, costure as pontas na parte de trás do colar.

· Fixe as aplicações triangulares próximas ao contorno do decote.

· Aplique as peças de metal quadradas e redondas de forma aleatória.

· Borde as miçangas em pequenos grupos para cobrir os espaços vazios.

· Para fechar o colar, costure as fitas de cetim no avesso do trabalho.