Veja como fazer um casaquinho trançado com pérolas

Tamanho 38



Material

· 6 novelos, com 100 g cada um, na cor New Grey (1815), da lã Desejo, da Pingouin

· 1 par de agulhas para tricô nº 4,5

· 1 agulha de crochê nº 3

· 1 agulha de costura de tapeçaria

· 12 pérolas ônix

· 5 botões pequenos (tamanho 20 mm)



Pontos utilizados

Ponto Barra 2/2: 1°carreirinha: *2 tricôs, 2 meias*, 2°carreirinha: *2 meias, 2 tricôs*, 3°carreirinha voltar a 1° carreirinha.

Ponto Fantasia: 1° e 3°carreirinha: 5 tricôs, *6 meias, 6 tricôs*, 5 tricôs; 2° carreirinha e todas as pares: trabalhar acompanhando o ponto; 5° carreirinha: 3 tricôs, * por 3 pontos a espera na agulha auxiliar colocada a frente do trabalho, trabalhar os 3 meias seguintes, recolocar e trabalhar os pontos da agulha auxiliar, 6 tricôs* 3 tricôs; 7° carreirinha: voltar a 1° carreirinha.



Execução

Costas

Monte 70 pontos na agulha n° 4, 5 e trabalhe em ponto barra 2/2 por 5 centímetros. Trabalhe no Ponto Fantasia por mais 20 centímetros. Para formar as cavas, arremate de cada lado 3p (1X), 2p (1X), 1p (1X), continue trabalhando reto até completar 46 centímetros. Arremate.

Frente

Monte 34 pontos na agulha n° 4, 5 e trabalhar no ponto barra 2/2 por 5 centímetros. Trabalhe no Ponto Fantasia por mais 20centímetros. Para formar as cavas, arremate apenas de um lado 3p (1X), 2p (1X), 1p (1x), ao mesmo tempo arremate do outro lado para formar o decote 1 ponto a cada 2 carreirinhas, continue assim arrematando dos dois lados até completar 46 centímetros. Arremate.

Mangas

Montar 34 pontos na agulha n° 4, 5 e trabalhar no ponto barra 2/2 por 5 centímetros. Trabalhe agora no ponto fantasia aumentando 1 ponto de cada lado a cada 6 carreirinhas por mais 25 centímetros. Para formar as cavas, arremate dos dois lados 3 pontos (1X), 2p (1X), 1p (3X); continue arredondando as cavas por 23 centímetros tomando cuidado para não deixar bico e que a última carreirinha fique com apenas 8 pontos. Arremate.



Montagem

Com a agulha de tapeçaria, costure todas as partes. Com a agulha de crochê, levante os pontos ao redor do decote e faça cada frente separadamente com uma emenda no meio do decote das costas. Trabalhe no Ponto Barra 2/2 por 5 centímetros. Apenas na parte da direita faça casa para os botões (1 laçada, 2juntos em tricô) depois de 2 centímetros deixando 4 centímetros de distância entre eles, trabalhe mais 2,5 centímetros e arremate. Pregue os botões e aplique as pérolas somente na parte da frente.