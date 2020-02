Veja como fazer cachecóis para incrementar suas produções

Como fazer

Cachecol de tranças em tricô

· 4 novelos na cor M. Ônix (810) da lã Sublime da Pingouin, novelo com 100g

· 1 par de agulhas para tricô n° 9

· 1 agulha auxiliar para trança



Execução

A peça é toda trabalhada com fio duplo. Monte 30 pontos na agulha 9 e trabalhe da seguinte maneira:

1°, 3° e 5° carr.: 6 meia, 2 tricô, 6 meia, 2 tricô, 6 meia, 2 tricô, 6 meia.

2° carr.: e todas as pares: Trabalhe acompanhando o ponto.

7° carr.: *tire 3 pontos na agulha auxiliar para trança, faça os 3 pontos seguintes em meia, retorne para a agulha os 3 pontos reservados e os teça-os em meia (veja a foto), 2 tricô*.

Repita o *,* até o fim da carreira. Volte pata a 1° carreira. Trabalhe assim até completar 2,10m, arremate. Faça franjas de 20cm e aplique na ponta do cachecol.



Inspire-se

Dicas

Os volumosos e enrugados vão bem com gola careca. Os finos, de malha ou lã, combinam com camisas e são ideais para o trabalho. Para alongar a silhueta, use roupas monocromáticas e cachecóis compridos, até a altura do cós da calça.