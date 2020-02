Veja a receita para fazer maiô de crochê

Material

· 1 cone de 1.500 m na cor naranja (1208), da linha Brisa, da Pingouin

· Agulha para crochê nº 0 mm

· 1 argola de madeira

· 60 cm de tecido com elastano

· 1,5 m de elástico fino

· Tamanho 38



Pontos empregados

Correntinha (corr.)

Ponto baixíssimo (p.bx.)

Ponto baixo (p.b.)

Ponto alto (p.a.)



Execução

Calcinha

Comece por baixo, trabalhando primeiro a parte de trás e depois a parte da frente, como no diagrama 1. Faça 24 correntinhas e trabalhe em ponto alto acompanhando o diagrama 1, até atingir a 35ª carreira, arremate e levante os pontos a partir da correntinha e trabalhe para o outro lado, a parte da frente até a 21ª carreira, ainda com a linha presa faça 48 corr. e prenda na parte de trás da calcinha, faça o mesmo do outro lado (isso irá formar a cava da perna). Trabalhe agora em carreiras circulares por mais três carreiras trabalhando sobre os pontos altos da frente, de trás e das “cavas da perna”, como no diagrama 2. Arremate.

Sutiã

Trabalhe cada parte separadamente. Levante 16 pontos baixos ao redor da argola de madeira, trabalhe e carreiras de ida e volta somente em pontos altos. 1ª carr. 16 p.a., 2ª carr. 34 p.a. (coloque dois pontos alto em cada uma da car reira anterior), 3ª carr. 34 p.a., 4ª carr . 51 p.a. (coloque dois pontos alto, pulando uma da carreira anter ior), 5ª carr. 51 p.a., 6ª carr. 51 p.a., 7ª carr. 51 p.a., 8ª carr. 52 p.a., 9ª carr. 2 p.a., 2 p.a., 48 p.a., 2 p.a., 2 p.a., 10ª carr. 56 p.a., 11ª ca rr. 55 p.a ., 12ª carr. 54 p.a., 13ª carr. 53 p.a., 14ª a 24ª carr. 52 p.a.. Comece a di minuir. 25ª carr. 51 p.a., 26ª carr. 50 p.a., 27ª carr. 49 p.a., 28ª carr. 48 p.a., 29ª carr. pular 3 pontos da carr. de baixo, fazer 42 p.a., pular 3 de novo, 30ª carr. pular 2 p. da carr. de baixo, fazer 38 p.a., pular 2 p. de novo, 31ª carr. pular 2 pontos da carr. de baixo, fazer 34 p.a., pular 2 p. de novo, 32ª carr. pular 2 p. da carr. de baixo, fazer 30 p.a., pular 2p. de novo, 33ª carr. 26 p.a., 34ª carr. 26 p.a., 35ª carr. 25 p.a., 36ª carr. 24 p.a., 37ª a 43ª c arr. 23 p.a., 44ª carr. 22 p.a., 45ª carr. 21 p.a., 46ª a 54ª carr. 20 p.a., 55ª carr. 19 p.a., 56ª carr. 18 p.a., 57ª carr. 17 p.a., 58ª carr. 16 p.a., 59ª a 85ª carr. 15 p.a., Arremate. Faça o mesmo para o outro lado.

Barriga

Trabalhe em cima da calcinha nos 70 pontos altos centrais da parte da frente, com correntinhas seguindo o diagrama 3, até a 36ª carreira. Prenda os pontos que ficaram com pontos baixos, no centro da argola.

Cordão

Faça um cordão torcido de 40 cm e prenda na argola de madeira, entre o sutiã.

Acabamento

Faça três carr. de p.b. ao redor de toda a calcinha, o sutiã e a barriga, acertando e deixando reto os pontos. Costurar o elástico nas laterais da calcinha e sutiã e prender o tecido com elastano formando o forro.

Acabamento

Faça três carr. de p.b. ao redor de toda a calcinha, o sutiã e a barriga, acertando e deixando reto os pontos. Costurar o elástico nas laterais da calcinha e sutiã e prender o tecido com elastano formando o forro.

Diagrama 1

Diagrama 2

Diagrama 3