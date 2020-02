Sandálias Cervera

Faixa de musselina Cervera

Cordão Aslan



Como fazer

Dobre ao meio uma faixa de tecido com 1,20 m de comprimento e 3 cm de largura ou um cordão trançado com a mesma medida. Encaixe-a no centro da tira fixa da sandália, faça uma alça e introduza as pontas soltas por dentro dela. Passe-as nos ilhoses e amarre com um laço.