Valorize as pernas com o sapato certo

Wanessa cria um visual ousado e sexy com ankle boots

Foto: Julian Marques/ CONTIGO!

Seu tornozelo é grosso ou fino? Independente do formato, há sapatos que deixam suas pernas ainda mais bonitas. Siga as dicas da consultora de moda Patrícia Villar e arrase da produção:

Tornozelo fino

Gladiadora

Mulheres de pernas finas podem valorizar a região com a gladiadora, que sobe pela panturrilha. Dá charme e mais estilo à produção.

Sapatilha com amarração

As tiras no tornozelo criam mais volume na região sem comprometer o visual. Abuse de contrastes entre a cor da peça e a da sua pele.

Ankle boots

Delicada, harmoniza com tornozelos finos. Cria produção moderna e descolada quando usada com peças leves – saia ou vestido, por exemplo.

Larissa Maciel acerta na sapatilha nude, que alonga as pernas

Foto:Mauricio melo/ CONTIGO!

Tornozelo grosso

Bota montaria

Ótima opção, pois não corta a perna ao meio – o que achataria a silhueta. Para afinar: montaria abaixo dos joelhos, de cores escuras. Curte mais ankle boots? Use com calça que acabe onde a bota começa.

Sandália delicada

Use modelos com tiras finas e que mostrem o peito do pé. Em relação às cores, “prefira as neutras, como caramelo e marrom, seguindo a tonalidade da sua pele”, diz a consultora de moda Patrícia villar.

Sapatilha de bico fino

O modelo voltou! A ponta afunilada e o peito do pé descoberto dão a sensação de pernas longas e finas. Se puder usar uma peça com um pequeno salto, vai valorizar ainda mais a região.