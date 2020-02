Use pelo sintético para dar um up em peças de inverno

Luvas

Use duas tiras de pelo com 7 cm de largura e 20 cm de comprimento, cada uma. “Como o couro é bem delicado, fixe o pelo com uma cola para artesanato”, conta a professora de customização do Sigbol Priscila Marx. O trabalho também pode ser aplicado em luvas de camurça e lã.

Antes:

Depois:

Como usar

“Se você tem braços curtos, use-as com mangas longas”, diz a consultora de moda Lilian Checchio. Tire as luvas em ambientes fechados.



Vestido

Corte dois triângulos seguindo o desenho abaixo e prenda-os nos ombros com pontos invisíveis. “Para não levar a peça à lavanderia o tempo todo, faça uma aplicação removível”, diz Priscila. Para isso, faça duas casas no pelo e costure um botão de cada lado da peça.

Antes:

Depois:

Para te ajudar:

Como usar

Como o detalhe é discreto, vai bem do escritório às festas. A região dos ombros ganha destaque com o pelo, que disfarça os quadris largos.



Casaco

Crie uma gola falsa com um pelo longo e antialérgico. Corte seguindo o molde abaixo e forre-o com feltro ou cetim. Pregue botões na altura da nuca e nas abas do casaco. Faça a mesma quantidade de casas no forro do pelo. Assim, a peça pode ser usada com ou sem a aplicação.

Antes:

Depois:

Para te ajudar:

Como usar

Aplique o enfeite em peças sem muitos elementos, pois ele já dá volume ao look. “Combine com jeans para uma produção informal”, diz Lilian.



Botas

O enfeite pode ser feito em modelos oxford, summer boots e sandálias. Use duas tiras de 7 cm de largura, cada uma, e mesma altura da língua do calçado. Fixe-as com cola universal. Para detalhes laterais, opte por tiras com pelos curtos e acabamento de passamanaria.

Antes:

Depois:

Como usar

Os calçados ficam bem com calças, vestidos e saias de modelagem justa. Opte por uma peça de pelo por vez para não ficar exagerado.