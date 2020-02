Transparências: aprenda como usar

As grifes Andrea Marques, Lino Vilaventura, Cori e Huis Clos apostam nas transparências

Fotos: Fotosite

Quando usar

A hora do dia e o local são decisivos! À noite, pode investir em transparência com brilho e apostar na sensualidade deixando a lingerie à mostra, por exemplo. Durante o dia, opte pela discrição, sem revelar demais o corpo. Para tanto, use peças com pequenas transparências ou aposte em sobreposição de blusas. Mas nem pensar em tal estilo provocante no trabalho, hein?

As peças

Blusa: pode ser toda transparente. Use-a com um top ou sutiã maior por baixo e prefira peças pretas. Por cima, blazer ou casaquinho. Se preferir, escolha blusas com transparência apenas nos ombros, nas costas ou na região do colo.

Vestido: pede um forro por baixo – como o de Bianca Bin. A atriz escolheu um tecido nude, que se “confunde” com a própria pele. Outra opção é deixar o vestido revelar uma parte completa do corpo: barra, mangas, gola ou detalhes nas costas podem ficar totalmente à mostra.

Casaquinho: de renda ou de tecido, é uma opção. Pode ser sobreposto a um vestido tomara que caia em ambientes que pedem discrição. Se a peça tiver manga longa você se protege do frio sem perder a sensualidade.

Os tecidos

Devem ser leves e macios, como renda e musseline. Podem até ser cintilantes – e usados à noite.

Bianca Bin e Regiane Alves apostam em transparências de maneiras diferentes

Foto: Agnews e PhotoRioNews

Como usar

“Se a transparência for na parte superior, use peça de tecido encorpado por baixo, como minissaia de couro”, diz a consultora de moda Juliana Messenberg. “Evite mesclar a tendência com jeans, roupas pesadas de inverno ou tecidos chamativos – estampados ou com textura”, afirma Lázaro Eli, coordenador do curso Design de Moda do Senac-SP.

Para as gordinhas

Se você tem medidas a mais em algumas regiões do corpo, pode usar transparência desde que seja no local certo. Por exemplo, apenas nos ombros ou nas costas. Sobrepor peças é outra saída. “Coloque uma blusa justa por baixo e a transparência por cima”, ensina Juliana.

As cores

Preto e nude são apostas certeiras! Use a primeira cor com brilho por baixo, também preto. Com nude, combine tonalidades, como laranja ou coral. “Ele é o curinga da estação, que permite bijuterias chamativas”, diz Juliana. Outras cores Se preferir transparências coloridas, experimente com vermelho ou azul. Use-as sem misturar mais tons.