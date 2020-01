Toda de preto, Iza vestiu o melhor look do Prêmio Multishow 2019

Na noite da última terça-feira (29) rolou, no Rio de Janeiro, mais uma edição do Prêmio Multishow, que além de homenagear os artistas musicais que mais tiveram destaque no último ano, contou com a presença de uma leva de celebridades que desfilaram seus lookinhos pelo tapete azul do evento.

Entre os destaques, a sempre maravilhosa Iza que, na nossa opinião, vestiu a melhor produção da noite. Toda gótica suave, nas palavras dela própria, a cantora surgiu usando preto dos pés à cabeça, mas nem por isso deixou a desejar na combinação.

A peça-chave do visual era um vestido justíssimo e com decote tomara que caia, criação exclusiva da estilista brasileira Helô Rocha para a Atelier Le Lis, marca mais luxuosa e festiva dentro da Le Lis Blanc.

A peça, com saia longa e fenda dupla, contava, ainda, com recortes na região do quadril e penduricalhos na barra.

Para deixar tudo ainda mais interessante, Iza, que não é boba nem nada, investiu em um chapéu grandão, de abas largas, como seu acessório principal. O modelo, posicionado de ladinho na cabeça da cantora, é obra de Eduardo Laurino, que cria chapéus, grinaldas e adornos de cabeça variados.

Referência é tudo, e a gente sentiu uma vibe meio Beyoncé na fase ‘Lemonade’, sabe?

Completando o styling, criação de Bianca Jahara e equipe, Iza usou sandálias pretas envernizadas, um mix de colares, brincos e aneis, tudo no mesmo tom, e tudo da joalheria paulistana Beatriz Werebe, e finalizou com um piercing no septo, em prata, feito por Mariana Santoro.

A beleza era outro escândalo e combinou super com a proposta bem bruxona dela. Batom roxo, um clássico das góticas modernas, olho bem delineado em preto – tanto nas pálpebras superiores, quanto na linha d’água -, e cílios postiços compunham a maquiagem, criação de Mary Saavedra.

Já a responsável pelas tranças longas usadas por Iza, foi a hairstylist expert no assunto Maia Boitrago.