4 tendências de street style da Semana de Alta Costura de Paris 2022

A Semana de Alta Costura de Paris é um dos principais momentos do ano para a moda. E, acredite, as ruas são tão importantes quanto as passarelas: enquanto os desfiles focam no conceito, o street style exibe o que está fazendo a cabeça dos fashionistas. Abaixo, você descobre quatro tendências que foram destaque.

O blazer continua forte!

O blazer clássico continua com tudo, e apareceu em looks pretos da cabeça aos pés, que ganharam um toque moderno e mais divertido com acessórios casuais e coloridos.

As luvas estão com tudo

Se tinha uma mulher que sabia usar luvas era Holly Golightly, personagem de Audrey Hepburn em Bonequinha de Luxo. Décadas depois, o acessório segue sinônimo de elegância e é um recurso interessante para compor looks de diferentes estilos.

‘These Boots Are Made for Walkin’

Não abandone sua bota de cano alto, especialmente se elas forem brancas ou coloridas. Um dos maiores destaques entre os looks urbanos foram os sapatos longos e pesados, criando uma silhueta mais alongada.

Brilho o ano todo, por favor!

Vestidos, saias e o que mais você quiser usar em versões metalizada ou colorida – e com direito a lantejoulas e cristais! Foi esse mix que observamos nas ruas de Paris, indicando que o brilho deve se fortalecer mesmo em looks diurnos. Basta se jogar!