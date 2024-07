Tendências de lingerie: como incorporar as peças nos looks?

Uma boa lingerie pode ajudar a elevar a autoestima da mulher – mas estar por dentro das tendências e saber como incorpora-las nos looks ao longo da semana pode parecer um desafio. A diretora de estilo e marketing da Valisere, Marcella Sant’Anna, conta o que está em alta no mercado e como fazer diferentes combinações em looks para usar fora de casa.

“Há um movimento muito forte de calcinhas com corte à fio. Essas peças não marcam por baixo das roupas e são super confortáveis e adaptáveis ao corpo. As peças em renda também são bastante procuradas pelas clientes por proporcionarem conforto e um toque de feminilidade”, afirma.

Entre os sucessos de venda da marca, ela cita os sutiãs e calcinhas da linha Harmony (confeccionados em microfibra biodegradável), pela vestibilidade, conforto e variedade de modelagens. “A calcinha lateral dupla, por exemplo, é muito confortável e uma das nossas best sellers, assim como o nosso top faixa, que possui bojo removível”.

Lingerie no dia a dia

Se você não sabe como combinar a lingerie em looks casuais, há cinco dicas, Marcella ensina diferentes formas. “A transparência pode ser usada de diversas formas para compor um look, seja por meio de um detalhe em um body ou top, ou em uma peça inteira, como vestido, blusa ou robe. Por ser uma escolha mais sensual, finalize a produção com alfaiataria e itens que irão elevar o visual, como sandália de salto alto e acessórios metalizados”, recomenda.

Peças rendadas também garantem uma produção elegante. “Combine o top da lingerie à mostra com uma calça de alfaiataria, um blazer ou uma camisa branca, criando looks que poderão transitar entre diversas ocasiões”, aconselha. Já corselets podem ser mesclados com bermuda jeans e salto, em uma produção mais casual, ou com saia de cetim.

É possível sair do básico. “Tons de vermelho e preto estarão super em alta, principalmente quando se fala em lingeries. Seja em looks monocromáticos ou como ponto de destaque em produções com combinam outras cores, essas tonalidades te ajudarão na hora de colocar o body, sutiã ou top à mostra”, conta.

As camisolas não precisam ficar restritas à hora de dormir. “Seja na versão slip dress ou fendadas, elas podem ser utilizadas em jantares e eventos noturnos, permitindo diversas combinações. Aposte em uma bolsa de brilho e/ou acessórios mais pesados para finalizar o look, criando uma estética cool“, finaliza Marcella.

