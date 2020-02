Temporada de verão da moda de Paris tem estilista brasileiro na passarela

Os estilistas Reinaldo Lourenço (à esquerda) e Pedro Lourenço (à direita)

Foto: Mario Rodrigues/Veja São Paulo

Começa nesta terça-feira (28) a temporada de verão 2011 da semana de moda de Paris, que vai até o dia 6 de outubro com desfiles das mais importantes grifes de luxo do mundo, como Givenchy, Chanel e Balenciaga.

Um brasileiro também se destaca nas apresentações: o jovem Pedro Lourenço, que tem 19 anos e faz sua segunda participação no evento francês.

Filho dos também estilistas Reinaldo Lourenço e Gloria Coelho, Pedro começou no mercado fashion aos 12 anos, em 2003, e logo ganhou um espaço para desfilar suas coleções na São Paulo Fashion Week.

Desfile de verão 2009 de Pedro Lourenço, apresentada no SP Fashion Week

Foto: AgNews

Lourenço afirma que faz roupas para mulheres “modernas e malhadas”, e recebeu boas críticas da sua primeira apresentação em Paris, no começo de 2010.

Suas criações são consideradas mais sensuais que as de seus pais. Pedro defende que a elegância da mulher é definida por seu modo de vestir, “que não pode ser fútil. O importante é saber usar a moda.”

Desfile de inverno 2010 de Pedro Lourenço, apresentada em Paris

Foto: AgNews

Na sua lista de mulheres que considera muito sofisticadas estão as modelos Raquel Zimerman, Marcelle Bittar, Jeísa Chiminazzo e Anouck Lepère, além da stylist Flávia Lafer e as consultoras de moda Regina Guerreiro e Costanza Pascolato. Entre as atrizes, Pedro é fã de Mariana Ximenes, que atualmente interpreta a vilã Clara em “Passione”.

Para o estilista, uma boa camiseta preta é essencial ao guarda-roupa feminino. Ele ainda é adepto do estilo minimalista. “um look meu tem roupa, sapato e pouco acessório”, afirma.

Veja mais:

Galeria de imagens dos desfiles de verão 2011 da semana de moda de Paris

Com informações da VEJA SÃO PAULO, CONTIGO! e ESTILO.