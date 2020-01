Taylor Swift e suas amigas celebs tiram uma selfie épica no elevador

Já ouviu falar em girl gang? Pois é definitivamente o que Taylor Swift conquistou: um grupo de amigas unidas acima de tudo. A primeira vez em que tivemos consciência da rede de contatos da cantora foi após seu clipe de Bad Blood, em que uma série de personalidades ícônicas femininas, como Cindy Crawford, Gigi Hadid, Zendaya e Jessica Alba fizeram papeis especiais de participação. Contra elas, ninguém venceria!

Nesta semana, porém, a cantora foi flagrada durante um jantar com a atriz Dakota Johnson e e a top Cara Delevingne em Nova York, mas parece que a noite não terminou por aí. No dia seguinte, Sujki Wtaerhouse compartilhou em seu instagram uma selfie épica com diversas celebridades amigas e fazendo caras e bocas no elevador.

Babesplosion ⚡️ Uma foto publicada por Suki Waterhouse (@sukiwaterhouse) em Out 14, 2016 às 3:40 PDT

//platform.instagram.com/en_US/embeds.js

Pelo visto, juntaram-se à gangue as modelos Karlie Kloss, Martha Hunt e Lily Donaldson, a jogadora Serena Williams e a cantora Zoe Kravitz, dentre outras. “Explosão de baby’s”, teria escrito Waterhouse em sua legenda.

O que será que elas estavam aprontando?