SPFW verão 2014: o que vem por aí!

Esquentado os motores: o SPFW Verão 2014 está chegando!

Foto: MdeMulher Os motores já estão em pleno aquecimento para a semana mais agitada na moda nacional. Às vésperas do São Paulo Fashion Week, presenças internacionais são confirmadas e o burburinho em torno do evento começa a ser formado. As tops Karlie Kloss, Erin Heatherton e Lindsey Wixson

Foto: Getty Images

Nada menos que três tops internacionais subirão nas passarelas. Karlie Kloss integra o casting da Animale, que abre a temporada no dia 18.03 com uma coleção inspirada em Bali. Karlie tem no currículo inúmeros desfiles para as principais grifes internacionais, a segunda colocação no ranking do Models.com e lugar cativo na lista das Angels da Victoria’s Secret.

Erin Heatherton, companheira de Karlie nos fashion shows de lingerie, também já havia sido anunciada como um dos nomes da estrelada passarela da Colcci. Por fim (por enquanto!), Lindsey Wixson é outra modelo americana com passagem comprada para o Brasil. Ela reforça o time da Ellus, que apresenta sua coleção no dia 19.03. A Triton promete investir com força nesta edição. Até o final desta semana a marca decide o nome de peso que abre seu desfile – pode ser uma supertop ou uma atriz famosa.

Paul Walker, o bonitão da temporada na passarela da Colcci.

Foto: Getty Images



Outra notícia da temporada que deve causar frisson é a chegada de Paul Walker à Bienal do Ibirapuera. O ator dos filmes “Velozes e Furiosos” é o garoto-propaganda da Colcci e vem ao país só para desfilar para a marca, ao lado de Izabel Goulart e de Erin. Das beldades nacionais, quem não fica de fora é Isabeli Fontana, que deixa o casting da Tufi Duek mais especial.

O croqui adianta o que a Cavalera promete para o verão 2014.

Foto: Divulgação



A Cavalera promete muita cor no verão 2014. Estampas que vão do grafite aos insetos, combinadas a cores intensas e toques de preto para um ar rock compõem a coleção. Prepare-se para ver macaquinhos e minipantalonas em tecidos naturais e tecnológicos.

As estampas de Fernanda Yamamoto inspiradas em toalhas de mesa.

Foto: Divulgação



Toalhas de mesa dos anos 1950 serviram como ponto de partida para que Fernanda Yamamoto criasse sua mais nova coleção. Os tradicionais tecidos florais, repaginados, é claro, cruzarão a passarela acompanhando organza plastificada e telas antiderrapantes.

Na beauté, a novidade é a parceria entre a Neon e o estilista Dudu Bertholini. “Eu até gostaria de falar sobre a parceria, mas ainda não posso adiantar”, declarou ele.

Os irmãos Campana assinam a cenografia desta edição do SPFW

Foto: Divulgação



Nesta edição, os irmãos Humberto e Fernando Campana assinam a cenografia. A dupla é conhecida por seus trabalhos com elementos do cotidiano, elevados ao status de arte. Nesta temporada, a temática é mais uma vez, a natureza criativa do Brasil.

Entre as baixas mais sentidas no line-up, Gloria Coelho justificou sua ausência em comunicado oficial enviado à imprensa. Nele, afirmou que pula esta edição do SPFW (a participação na temporada de inverno 2014 está confirmada) por causa de “estratégias internas, ajustes e novos projetos comerciais”. Vitorino Campos, Paula Raia, Movimento, André Lima, Reinaldo Lourenço e Iódice também estão fora do calendário.

O gran finale da Adriana Degreas no ELLE Summer Preview.

Foto: Fotosite



Adriana Degreas, que desfila no segundo dia, já adiantou parte de sua coleção no ELLE Summer Preview: tecidos nobres e muitos bordados devem vir por aí.