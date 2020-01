Sophie Turner teve problema com look do Emmy e foi salva pelos Queer Eye

Se no casamento da prima, por exemplo, a gente já fica preocupado quando derruba uma gotinha de vinho no look especial, imagina quando algo do tipo acontece em um evento no qual milhões de pessoas estão acompanhando e todos os olhos estão voltados para você?

No último domingo (22), aconteceu, lá em Los Angeles, o Emmy Awards, premiação considerada o Oscar da TV norte-americana, e tudo estaria perfeito para Sophie Turner, que concorria ao troféu de Melhor Atriz Coadjuvante pelo papel de Sansa em “Game of Thrones”, não fosse um pequeno acidente com o vestido Louis Vuitton escolhido por ela… Por sorte, ela tinha por perto alguns anjos gays!

No Instagram, Tan France, o consultor de moda do reality show “Queer Eye”, exibido pela Netflix, compartilhou uma foto do momento exato quando, ao lado do Bobby Berk, o designer de interiores do seriado, e de uma assessora, tentava consertar algo de errado na produção impecável da atriz.

A emergência? Aparentemente, uma mancha no busto da peça, já que na fotografia é possível ver uma dessas canetas removedoras de manchinhas.

“Tentando ajudar a @sophiet em uma emergência fashion”, escreveu ele no Stories. Se ele foi bem sucedido? Bem, tempos depois ela foi fotografada junto das amigas de elenco Nathalie Emmanuel e Emilia Clarke e com o vestido tão limpo quanto as neves de Winterfell.

–

E o mundo já pode respirar aliviado porque a Rainha do Norte ficou bem e limpa!