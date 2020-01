Sobrinha da Princesa Diana aparece com look deslumbrante em Veneza

Com um dos tapetes vermelhos mais elegantes do mundo, o Festival de Cinema de Veneza – que é também o circuito cinematográfico mais antigo de todos – começou na última quarta-feira (28) em, duh, Veneza, na Itália. Se no ano passado, os destaques foram a estreia de “A Star is Born” e o look da Lady Gaga, em 2019, “História de um Casamento”, com Scarlett Johansson e Adam Driver, “Coringa”, com Joaquin Phoenix, e “Ad Astra”, filme com temática espacial estrelado por Brad Pitt, devem render muito burburinho. Quem também sempre dá o que falar por onde passa é Lady Kitty Spencer, uma das convidadas da abertura do evento e sobrinha da Princesa Diana.

Filha de Charles Spencer, irmão mais novo da Lady Di, e Victoria Aitken, a modelo e fashionista estava lá para prestigiar o longa ‘La Vérité’, protagonizado por Catherine Deneuve e Juliette Binoche, e apareceu deslumbrante.

Para a ocasião, apostou em vestido preto de organza sem alças do tipo sereia da Ermanno Scervino, marca de luxo italiana, coordenado com colar de esmeraldas e diamantes com brincos, também de esmeraldas e diamantes, e anel em platina, com diamantes de corte oval, esmeraldas e pavês de diamante. Todas as joias são assinadas pela Bvlgari, marca na qual ela atua como embaixadora no Reino Unido. Bem rica.

Para a beleza, nada de inventar muito: foi com “make de bonita” com bastante foco nos olhos, levemente iluminados no canto inferior e boca nude. Os fios, soltos e partidos na lateral, foram finalizados com o bom e velho babyliss. Nada muito inovador, mas com um resultado beeeem chique e inspiração certa.