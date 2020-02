Simplicidade e elegância

A primeira vez que olhamos a foto abaixo nossa reação não é tão animadora, afinal parece ser apenas uma sacolinha de papel como outra qualquer, dessas que rasgam e são totalmente descartáveis.

Sacola de couro com alça Foto: DIvulgação

Mas ao olhar um pouco melhor percebemos que não é apenas uma sacolinha. Ela e todos os outros produtos são feitos de couro de alta qualidade!

Um estúdio espanhol chamado Antiatoms teve a ideia de juntar a simplicidade desses produtos com a tecnologia para fazê-los mais resistentes e elegantes.

No total sãoprodutos disponíveis, doisde tamanhos diferentes e duas, uma com alça e outra sem. Osvariam de 70 a 145 libras e o site entrega no mundo todo.