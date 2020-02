Siga quatro dicas da estilista da Cori para usar a camisa com estilo

“É no trabalho que você projeta seu lifestyle”, diz Gisele Nasser

Foto: Reprodução/ESTILO



Camisas são peça-chave no guarda-roupa feminino para o trabalho. Os modelos de caimento fluido, feitos de tecidos como chiffon, seda ou gazar, fazem um contraponto perfeito à rigidez da alfaiataria e do couro.



A estilista Gisele Nasser

Foto: Alexandre Schneider/VEJA SÃO PAULO



Siga quatro dicas de Gisele Nasser, estilista da Cori, para acertar no looks de trabalho:

1. “Mesmo em ambientes formais, onde não há espaço para inovações, procure ter alguma coisa que atraía os olhos, como um bom relógio, uma textura interessante, um jeito só seu de dobrar as mangas da camisa. Esses recursos impedem que a produção fique simples ou básica demais”, ensina.

2. “Observe as pessoas do grupo ao qual gostaria de pertencer. Isso não quer dizer investir exatamente na mesma bolsa de sua chef. Mas perceber se, no que vestem, há espaço para cores, se a silhueta é estruturada, se costumam usar sapatos fechados ou abertos”, aconselha a especialista.

3. “Botões caídos, tecidos desgastados e barras descosturadas pegam muito mal. É provável que você gaste um pouco mais do que gostaria em um blazer, mas pense que é no trabalho que você vai projetar seu lifestyle”, alerta.

4. “A elegância não está ligada apenas às roupas. Tem relação com o seu modo de pensar, conversar, agir. Abra seus horizontes, leia, tome gosto pela arte. Sua bagagem cultural se reflete nas escolhas que faz e no seu jeito de vestir”, resume.

Veja três camisas selecionadas pela revista ESTILO:



Camisas para se inspirar

Foto: Reprodução/ESTILO



(1) Camisa de chiffon e couro (R$ 370*), da Alphorria Cult; (2) de seda (R$ 520*), da Super Suite Seventy Seven; e (3) de gazer (R$ 1.490*), de Gloria Coelho.

*Preços pesquisados em março de 2012