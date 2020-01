A segunda temporada da série “Big Little Lies” estreia só no dia 9 de junho, mas na noite de quarta-feira (29) as atrizes já desfilaram pelo tapete vermelho, em um evento de lançamento em Nova York. E entre tantas estrelas – Nicole Kidman, Meryl Streep, Laura Dern, Reese Witherspoon e Zoë Kravitz – , quem se destacou, mesmo, foi a caçula Shailene Woodley, que interpreta Jane Chapman na trama.

Ela, que em geral se veste de um jeito bastante “hippie”, escolheu um vestido Dior todo transparente, feito de tule e trama aberta, todinho preto. Enquanto a transparência trouxe ousadia para o look, o modelo em si era bem lady-like, com laço no pescoço, poás e fitas que criavam listras horizontais na saia.

Nos pés, o clássico scarpin Christian Louboutin.

Combinando com o estilo do vestido, Shailene usou um penteado meio-preso com volume na raiz, bem Brigitte Bardot de antigamente, sabe como?

Olhos esfumados, bochecha bem marcada e um batom em tom salmão arremataram o visual. Ficou linda!

Laura Dern, a Renata de “Big Little Lies”, também apostou na transparência para o tapete vermelho – mas em uma peça de menos impacto, a camisa, com um belo sutiã por baixo.

E aí, gostou?