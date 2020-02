Sarah Jessica Parker estrela campanha de inverno de marca brasileira

Os cliques foram feitos em NY

Foto: Divulgação Maria.Valentina

Sarah Jessica Parker é o novo rosto da Maria.Valentina. A eterna Carrie de Sex and the City estrela a campanha de inverno 2013 da marca brasileira, inspirada na década de 1930. O fotógrafo Guy Aroch foi o responsável pelos cliques, feitos no hotel Plaza Athénné e nas ruas de Nova York.

Nos cliques, Sarah Jessica aparece usando preto, couro e paetês

Foto: Divulgação Maria.Valentina

Nas fotos da campanha, divulgadas nesta segunda (04), Sarah Jessica aparece usando muito brilho, P&B e joias luxuosas. O styling do shooting é de Tracy Cox, famoso por seu trabalho com diversas estrelas de Hollywood e por sua amizade de longa data com a atriz.

Nas fotos de making of, a eterna Carrie dirige um carro

Foto: Divulgação Maria.Valentina

O hairstylist Serge Normant e a make-up artist Leslie Lopez foram os responsáveis por recriar o visual que Sarah Jessica sempre desfila no tapete vermelho: cabelos ondulados e olhos bem marcados com sombra e lápis pretos.