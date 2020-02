Saquinhos bordados multiúso

Material

· 2 meadas da linha Anchor Mouliné nas cores 904 e 8581

· 1 agulha Tapestry nº 24

· 2 partes de étamine cru com 20 x 35 cm, cada uma

· 2 partes de tecido de algodão cinza com 20 x 35 cm

· Viés de lurex com 1,3 cm de largura na cor 101 (prata)

· Agulha e linha para costurar

Como fazer

Inicie o bordado no tecido de étamine, seguindo o diagrama para a distribuição das cores e dos pontos. Faça a distribuição dos motivos de acordo com o esquema abaixo. Cada quadrado no fundo do diagrama abaixo representa 1 ponto cruz feito sobre 1 bloco de fios do tecido.