Sapatos: site enumera calçados essenciais ao guarda-roupa feminino

O site da revista norte-americana “Glamour” monta em janeiro de 2012 uma lista que pode ser útil para as mulheres indecisas em relação aos sapatos: quais são os modelos essenciais para qualquer guarda-roupa feminino? Confira uma lista de nove opções abaixo e renove sua sapateira sem erro:



Peep-toe, sapatilha e sandália metalizada

Peep-toe nude

O peep-toe em tom nude é essencial, pois combina com qualquer outra cor de roupa. O modelo ajuda a alongar as pernas. O exemplar da imagem acima (1) é da grife Polliganno Al’Mare.

Sapatilha

A sapatilha é uma ótima opção para caminhar sem machucar os pés. Aposte no charme e escolha um modelo que tenha detalhes, como zíperes ou apliques de metal. O modelo da imagem acima (2) é da grife Claudia Mourão.

Sandália metálica

Escolha um par em tom dourado ou prateado. A sandália metalizada é uma excelente opção para compor o visual de moda festa. A sandália prateada da imagem acima (3) é da grife Studio TMLS.



Ankle boot, bota e plataforma

Ankle-boot de camurça

A ankle de camurça é um sapato para dias mais frios. Esse calçado pode ser usado com vestidos ou com jeans, em looks cotidianos. O exemplar da imagem acima (1) é da grife NK Store.

Bota preta de cano curto

Com a época de chuva, ter uma bota de cano curto é essencial. Aposte em uma peça de plástico, como o calçado (2) desenhado pela estilista britânica Vivienne Westwood para a marca Melissa.

Plataforma

Monte um look casual com a plataforma para dar mais vida ao seu visual. A plataforma também ajuda a ganhar altura sem cansar os pés. O sapato da imagem acima (3) é da grife Corello.



Tênis, salto alto preto e rasteirinha

Tênis

Ter um tênis é essencial para o guarda-roupa feminino. Ele pode ser usado para o esporte e também para passeios confortáveis. O tênis da imagem acima (1) é da grife Nike.

Salto-alto preto

O salto-alto preto é uma peça-chave básica e sensual ao mesmo tempo. Ele pode ser usado no trabalho ou na balada. O pretinho básico da imagem acima (2) é do estilista Reinaldo Lourenço.

Rasteirinha de couro

A rasteirinha de couro é excelente para montar um look de passeio em dias ensolarados e sem risco de chuva. A rasteira de couro marrom da imagem acima (3) é da grife de luxo Louis Vuitton.

