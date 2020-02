Sapatos com design inusitado de Andréia Chaves

Sapato parece feito de espelho, mas os polígonos são de plexiglass transparente, um tipo de plástico muito resistente

Batizada de Invisible Shoe Series, a coleção lançada em 2011 da paulistana Andréia Chaves, que atualmente mora em Milão, na Itália, traz dois modelos de sapatos modernos, poderosos e com um design incrível.

Apaixonada por design gráfico, Andréia se formou em Footwear and Acessories Design, em Florença, na Itália, em uma escola fundada pela família Ferragamo (Salvatore Ferragamo foi um dos maiores sapateiros do século XX, queridinho das estrelas de Hollywood). Foi lá que a designer aprendeu a fazer sapatos clássicos artesanalmente, da escolha do couro até a costura da sola.

“Cada peça tem a parte de couro trabalhada por artesãos italianos (com todo o processo feito a mão) e as demais estruturas elaboradas com tecnologias como o 3D Printing na Holanda ou Inglaterra, utilizando materais ainda pouco explorados no setor de calcados”, disse a designer para Lola mag. Brincando com o efeito ótico, a série Invisible shoes explora o conceito de invisibilidade do camaleão, já que superfície do sapato reflete o ambiente onde ele está. Ele parece feito de espelho, mas os polígonos são de plexiglass transparente (um tipo de plástico muito resistente e com qualidades óticas, muito usado como “vidro plástico”,) com uma película com efeito real de espelho.