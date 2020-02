Sandálias rasteirinhas em “Viver a Vida”

Foto: Divulgação/ Rede Globo

Estilo casual

O visual descontraído de Betina (Letícia Spiller) tem tudo a ver com as rasteirinhas. Mas a consultora indica que o modelo chinelo, aberto atrás, só fica bem no lazer.

. Azaléia Fit

Preço: R$ 39,90

Foto: Divulgação/ Rede Globo

Rasteirinha pede pés bem cuidados

Dora (Giovanna Antonelli) é básica, mas se cuida. Como usa muita rasteirinha, seus pés estão sempre bem feitos. “Calcanhar desidratado e pé sem pedicure é deselegante.”

. Grendha Flávia Alessandra Elegance

Preço: R$ 29,90

*Preços sugeridos para março/2010

Matérias relacionadas:

» Os estilos das personagens de “Viver a Vida”

» Sandálias de “Viver a Vida”

» Bijuterias de novela

» As famosam amam pink!