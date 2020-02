Saiba como usar renda no look

Não exagere!

– De olho no volume

Alguns desenhos dão a impressão de mais volume. Por isso, as gordinhas devem usar tramas em preto ou nude, com pontos fechados e sem muitos desenhos. Assim, o visual fica leve.

– Sem vulgaridade

Prefira peças mais soltinhas, como blusas e saias. E nunca combine renda com decotão ou comprimento míni!

Na roupa

A renda é capaz de transformar um vestido de corte comum em uma roupa elegante e arrumada, de festa! Por isso ela é o tecido preferido das noivas. Revista toda a peça ou aproveite sua transparência nos braços, com a manga mais longa só em renda. Use também em blusas e saias, sempre com forro. Ele deve ser da cor da renda ou de sua pele.

– Como usar

Combine saias, blusas ou vestidos rendados com acessórios sem muitos detalhes. Use com escarpim e bolsa pequena.

– Cuidado!

Evite o excesso de transparência e peças muito coladas ao corpo. Gordinhas podem afinar a silhueta com uma blusa de renda preta combinada com casaco da mesma cor.

Na meia-calça

É ideal para o verão, porque os recortes permitem que a pele respire.

– Como usar

Com vestidos, casacos longos, saias lápis ou tulipa e shorts. Combine com escarpim ou ankle boot de salto. Faça um visual moderno com blazer larguinho e short de alfaiataria.

– Cuidado!

Quem tem as pernas grossas ou está acima do peso deve usar meias com ponto mais fechado, cuidando para não ficar “repuxado”. Afine a silhueta com meia-calça preta opaca (fio 40 ou 80) por baixo.

Nos detalhes

Quem prefere não se jogar na renda pode usar o tecido apenas em alguns acessórios ou partes da roupa, como barra da saia ou babado na gola. Essas opções incrementam um visual básico.

– Como usar

Com jeans, vestido, saia e blusinha. Se estiver frio, uma jaqueta cai bem. Combine com cores discretas, como preto, nude e cinza.

– Cuidado!

Se escolheu um item rendado, ele deve ser a parte mais destacada do look. Evite combiná-lo com estampas, brilhos ou cores fortes.