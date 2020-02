Saiba como fazer uma bolsa de crochê com tramas coloridas

Passarela Dolce & Gabbana

Fotosite



Dicas

· Como a bolsa é crochetada com fio duplo, use uma agulha de tapeçaria de 3 mm para unir os pontos.

· Prenda as alças à estrutura de crochê com três ilhoses numa base triangular. Isso dá mais sustentação à peça.

· Obtenha o efeito franzido passando os cordões nas laterais da bolsa, entre o fim do forro e a carreira interna.

· Use um pedaço de courinho do mesmo tom da alça entre o ilhós e o crochê. Assim, a linha fica mais protegida.



Material

· 2 bolas de cada uma das cores: cappuccino (712), duna (704) e cactus (611) Pingouin Bella (usado duplo)

· Agulha para crochê nº 4

· Par de alças

· Tecido para forro

· Fecho imantado

· 1 botão na cor marrom

· 2 contas na cor marrom e 2 contas na cor verde

· Fecho pequeno tipo mosquetão





Pontos empregados

Correntinha . Ponto Baixíssimo: introduz ir a agulha, 1 laçada, puxar o ponto e passá-lo diretamente no ponto da agulha.

Ponto Baixo: Introduzir a agulha, laçada, puxar o ponto e com outra laçada rematar todos os pontos.

Meio Ponto Alto: 1 laçada, introduzir a agulha e puxar o ponto, 1 laçada, rematar todas as laçadas na agulha.

Ponto Alto: 1 laçada, introduzir a agulha e puxar o ponto, 1 laçada, rematar 2 pontos e com outra laçada rematar todas as laçadas na agulha.

Ponto Alto Duplo: 2 laçadas, introduzir a agulha e puxar o ponto, (1 laçada, rematar 2 pontos) 2 vezes e com outra laçada rematar todas as laçadas na agulha.

AMOSTRA: Um quadrado de 10 cm em ponto alto com fio duplo = 17 pontos x 8 carreiras.



Execução

A peça é feita com fio duplo. Com o fio na cor capuccino, começar com 6 correntinhas e unir com 1 ponto baixíssimo para formar um anel. Trabalhar em carreiras circulares seguindo o gráfico abaixo. O gráfico mostra as carreiras completas até a 2ª carreira. Depois mostra 1/6 de cada carreira que deve ser repetido completando sempre a volta toda, até à 26ª carreira. Ao mesmo tempo formar as listras da seguinte maneira: da 1ª à 6ª carreira na cor capuccino, da 7ª à 9ª carreira na cor duna, da 10ª à 12ª carreira na cor cactus, da 13ª à 15ª carreira na cor capuccino, da 16ª à 18ª carreira na cor duna, da 19ª à 21ª carreira na cor cactus, da 22ª à 24ª carreira na cor capuccino e as 25ª e 26ª carreiras na cor duna. Rematar o fio.



Clique no gráfico para ampliar:



Montagem

Cordões laterais (2): Para cada cordão, trabalhar em correntinha com o fio na cor duna usado duplo, até obter 70 cm de comprimento. Deixar livres duas partes opostas da bolsa para formar as partes da frente e de trás. Nas partes livres de cada lado, passar os cordões entre os pontos da 24ª carreira, franzir bem e dar 2 nós bem firmes. Fazer 4 pingentes com o fio na cor duna e prender um em cada extremidade dos cordões.

Beirada superior: Com o fio na cor duna, trabalhar uniformemente ao redor da beirada superior da bolsa, em carreiras circulares, fazendo (1 carreira em meio ponto alto e 1 carreira em ponto baixo) 3 vezes. Rematar o fio. Dobrar metade da beirada de acabamento para o avesso e prender com pontos invisíveis. Com o tecido fazer o forro da bolsa e prender na parte interna da beirada de acabamento com pontos invisíveis. Aplicar o fecho imantado na parte interna. Aplicar as alças nas posições.

Enfeite para alça: É formado por uma flor grande, 2 flores médias, 2 flores pequenas e d2 folhas. Flor Grande (1) – Com o fio na cor capuccino usado duplo, trabalhar seguindo o gráfico correspondente, da 1ª à 5ª carreira. Rematar o fio. Flor Média (2) – Com o fio na cor duna usado duplo, trabalhar seguindo o gráfico correspondente, terminando a carreira com 1 ponto baixíssimo e em seguida trabalhar em correntinha por 10 cm na primeira flor e 6 cm na 2ª flor. Rematar o fio. Flor Pequena (2) – Com o fio na cor duna usado duplo, trabalhar seguindo o gráfico correspondente, terminando a carreira com 1 ponto baixíssimo e em seguida trabalhar em correntinha por 12 cm na 1ª flor e 8 cm na 2ª flor. Rematar o fio. Folha (2) – Com o fio na cor cactus usado duplo, trabalhar seguindo o gráfico correspondente, terminando a carreira com 1 ponto baixíssimo e em seguida trabalhar em correntinha por 10 cm na 1ª folha e por 6 cm na 2ª folha. Rematar o fio. Cordões – Com o fio na cor duna usado duplo, trabalhar em correntinha por 12 cm. Rematar o fio. Passar 1 conta marrom e 1 verde em cada cordão e dar um nó na extremidade. Juntar as extremidades dos cordões, das flores médias, das pequenas e das folhas e prender na parte de trás da flor grande. Alça – Com o fio na cor capuccino usado duplo, trabalhar em correntinha por 15 cm, rematar o fio. Prender o fecho tipo mosquetão na metade e em seguida pregar na parte de trás da flor grande. Com o fio na cor capuccino usado duplo, trabalhar seguindo o gráfico da flor grande até a 1ª carreira. Rematar o fio. Pregar esse círculo no centro da parte de trás da flor grande cobrindo todas as uniões das outras peças. Pregar o botão no centro da flor grande formando o miolo.