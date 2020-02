Saia de cintura alta: como usar a peça clássica

Linda em horas de lazer ou passeio

Foto: Eduardo Svezia

Lazer

Esconda o cós da saia com uma blusa alongada e coloque um cintinho baixo por cima para um visual descontraído. Encha o conjunto de graça com um colete, uma bolsa tiracolo divertida e sapatilhas estampadas.

Passeio

Encontro com as amigas? De novo camufle a cintura alta da saia para o look ficar informal. Mas com elegância: use um blazer acinturado de cor contrastante. Nos pés, salto alto mantém a postura.