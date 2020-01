Sabrina Sato revela as peças que não saem da sua mala

Sabrina Sato na festa de aniversário da Estilo.

Foto: Vitor Neves

“Faço parte do grupo de mulheres que coloca tudo na mala e não usa um monte de coisas que levou”, revelou Sabrina Sato durante a festa de aniversário de 12 anos da ESTILO, na noite da última quarta (01.10).

Para compor uma mala infalível, ela conta que não deixa de levar um bom trench coat, uma jaqueta de couro preta, calças jeans e muitos shorts. “Dependendo do destino eu nem levo saltos altos”, disse. Entre as cores que compõem as peças de suas bagagens, branco, preto e cinza são as preferidas, mas ela confessa que sempre se excede e leva peças coloridas a mais.

Três looks de Sabrina Sato para viajar.

Foto: AgNews

“Entre as marcas nacionais que sempre uso estão Pedro Lourenço, Gloria Coelho, Reinaldo Lourenço, Alexandre Herchcovitch e Adriana Degreas. Das gringas, Louis Vuitton e Versace.”

Confira o look completo de Sabrina Sato na festa da ESTILO.