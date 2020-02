Regiane Alves define seu estilo como casual chique na MANEQUIM

Regiane Alves é capa e recheio da revista MANEQUIM

Regiane Alves é fã de moda, revela a atriz na capa e nas páginas internas da edição de novembro de 2011 da revista MANEQUIM. “Além de prestar atenção no tecido e na modelagem, ainda analiso o custo/benefício. Prefiro comprar itens que eu possa usar durante um bom tempo, e não os que serão rapidamente descartados”, ensina.

Quando fala do seu estilo, ela se define como casual chique. A alegria e a vivacidade do verão despertam em Regiane a vontade de brincar com as cores. No topo de suas preferências estão o coral, o azul, o lilás e o amarelo. As estampas também são bem-vindas, com a exceção das de animais. “Não tenho nada no armário com essa informação”, afirma.

Na imagem acima, à esquerda, a capa da MANEQUIM com a estrela. À direita, Regiane usa calça reta que enxuga a silhueta para usar os tons da moda, como este coral. A blusa, que é justa na medida certa, destaca os seios maiores com elegância. “Essa composição é a cara do verão e vai bem a compromissos de dia e até mesmo à noite”, diz.

Veja o ensaio fashion com Regiane Alves no site da MANEQUIM.

Poderosa



Outro destaque de novembro é o visual poderoso da vilã Tereza Cristina

O figurino sensual e glamoroso da vilã Tereza Cristina, personagem de Christiane Torloni em “Fina Estampa”, é outro destaque na edição de novembro da revista MANEQUIM. O que chama atenção no visual da milionária é o jogo com cores. “A personagem tem os tons da natureza. Verde, azul, vermelho, laranja e amarelo são usados em blocos de cor em seu visual”, explica Beth Filipecki, figurinista da trama.