Receita para fazer uma blusa dourada de tricô

Material

· Tamanho 40

· 7 novelos da linha Pingouin Neoné na cor palha (702)

· Agulha para tricô nº 4 ½

· Agulha circular nº 4 ½



Pontos empregados

Barra 1/1 – 1ª carreira: *1 meia, 1 tricô*, repetir de * a * até o final. 2ª carreira e seguintes: trabalhar acompanhando o ponto, meia sobre meia, tricô sobre tricô. Ponto Fantasia – 1ª, 3ª e 5ª carreira: em meia. 2ª, 4ª e 6ª carreira: em tricô. 7ª carreira: *1 meia, enrolar o fio 2 vezes em volta da agulha*, repetir de * a * até o final. 8ª carreira: tricotar todos os pontos em tricô, soltando as 2 laçadas da agulha. Repetir sempre da 1ª à 8ª carreira.

Amostra: um quadrado de 10 cm em ponto meia = 18 pontos x 24 carreiras.

Execução

A blusa é feita em uma só peça, começando pela beirada da Frente. Montar 70 pontos e trabalhar em barra 1/1 por 8 cm. Em seguida, trabalhar em ponto fantasia, aumentar de cada lado, cada 2 carreiras 1 ponto (24 vezes). Formar o decote, dividindo o trabalho ao meio e continuar trabalhando cada lado separadamente. Ao mesmo tempo, para formar cada manga, aumentar 50 pontos de uma só vez. Rematar do lado do decote, cada 2 carreiras 1 ponto (18 vezes). Voltar a trabalhar sobre todos os pontos na mesma agulha e formar as Costas, montando 36 pontos de uma só vez entre as partes. Trabalhar em ponto fantasia por 36 carreiras. Depois, rematar de cada lado 50 pontos de uma só vez para terminar as mangas. Continuar trabalhando sobre os pontos restantes, diminuir de cada lado, cada 2 carreiras 1 ponto (24 vezes). Em seguida, trabalhar em barra 1/1 por 8 cm. Rematar acompanhando o ponto, meia sobre meia, tricô sobre tricô ou se preferir fazer o remate “italiano”, usando a agulha para costura.



Como de armar

Fechar a parte inferior das mangas e os lados. Com a agulha circular, levantar 139 pontos uniformemente ao redor do decote, incluindo 1 ponto na base do “V” – ponto central do decote da Frente – que deverá ser trabalhado sempre em meia. Trabalhar os demais pontos em barra 1/1 e a cada 2 carreiras fazer 1 mate simples (= tirar 1 ponto sem fazer, 1 meia, derrubar o ponto sem fazer sobre o ponto feito) antes do meia central e 2 pontos juntos em meia depois do meia central. A 2 cm do início, rematar acompanhando o ponto, ou se preferir fazer o remate italiano , usando a agulha para costura.