Receita de tricô: cachecol com franja decorada

Material

· 3 novelos com 100 g, na cor 0037 (cru) do fio Delicatessen, da Aslan Trends

· 3 novelos com 100 g, na cor 0020 (bege) do fio Delicatessen, da Aslan Trends

· Agulhas para tricô 4,5 mm

· Agulha para crochê 3.5 mm

· Fita métrica e régua



Pontos empregados

Ponto barra inglesa quebrada: quantidade de pontos divisíveis por 2 + 1 + os pontos de borda

1ª carreirinha: 1 ponto de borda; * deslize um ponto sem tecer , com o fio pela frente em tricô; 1 laçada; 1 tricô; repita as instruções de * a *.

2ª carreirinha: 1 ponto de borda; * 1 tricô tecido junto com a laçada; 1 meia; repita as instruções de *a *.

Repita sempre estas duas carreiras.

Execução

1. Antes de iniciar o trabalho, corte as franjas com 50 cm de comprimento, sendo (15 fios bege e 15 fios cru) x 16 vezes.

2. Com a agulha de tricô 4,5mm e o fio Delicatessen usado duplo (1 bege e 1 cru) monte 47 pontos e teça no ponto barra inglês quebrada até atingir o comprimento desejado. Na última carreirinha, antes de arrematar, trabalhe 1 carreirinha em ponto barra 1 x 1 e arremate acompanhando o ponto.



Acabamento

Separe os fios para as franjas em 16 blocos de 30 fios cada bloco. Com o auxilio da agulha de crochê, aplique 8 blocos de fios de cada lado.

Você usará também um espaçador que delimitará a altura dos nós na franja. Além de definir a ‘altura’ da carreira de nós, o espaçador também facilitará a execução dos mesmos. Você deverá separar as franjinhas da seguinte forma:

Franja 1: em cima do espaçador;

Franja 2: embaixo do espaçador;

Franja 3: em cima do espaçador;

Franja 4: embaixo do espaçador;

Franja 5: em cima do espaçador;

E assim sucessivamente até completar a sequência.

A franja 1 na primeira amarração fica sozinha. As franjas 2 e 3,4 e 5, 6 e 7 são amarradas juntas, par a par, com um nó simples. A franja 8 também ficará amarrada na primeira carreira de nós sozinha. Aperte os nós. Inicie outra seção de espaçamentos. Franja 1 e 2 devem ficar em cima do espaçador; 3 e 4 embaixo do espaçador; 5 e 6 em cima do espaçador; 7 e 8 embaixo do espaçador. Agora, você unirá esses pares, usando o espaçador para delimitar a altura dos nós. Prossiga executando esses três movimentos do espaçador até chegar ao comprimento desejado.



Esquema de medidas

Veja aqui como funciona o espaçador: