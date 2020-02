Receita de blusa de tricô com manga morcego

Receita de Lili Biancardi

Tamanho 38/40



Material

· 6 novelos de lã Sublime da Pinguin na cor manjar (1710) – novelo com 100g

· 1 passante de metal para cinto

· 1 par de agulhas para tricô n° 6

· Agulha de costura de tapeçaria

· Agulha de crochê n° 3

· Agulha circular n° 6



Execução

Costas e frente

Montar 120 pontos na agulha n° 6 e trabalhar no Ponto Tricô, a cada 5 carreiras arrematar 1 ponto de cada lado. A 20 cm de comprimento fazer os passantes para o cinto da seguinte forma: trabalhar 20 pontos, arrematar 3 pontos, trabalhar 52 pontos, arrematar 3 pontos, trabalhar os 20 pontos restantes; e continuar diminuindo 1 ponto a cada 5 carreiras. Na carreira seguinte recolocar na agulha os 3 pontos (2x) arrematados na carreira de cima. Continue trabalhando até completar 42 cm e arremate.

Mangas

Montar 50 pontos na agulha n° 6 e tricotar em Ponto Fantasia por 96 cm e arrematar.

Cinto

Monte 8 pontos na agulha n° 6 e tricote em Ponto Tricô por 1 m e arremate.



Montagem

Costure o passante em uma extremidade do cinto. Feche as mangas costurando com a agulha para tapeçaria a parte A na parte B seguindo o diagrama 1. Costure seguindo o diagrama 2 as partes 1 na 2, na frente e nas costas deixando um pedaço da manga sem costurar para formar o decote.

Decote quadrado: Com a agulha de crochê, levante os pontos por toda a extensão do decote em cima da agulha circular. Com a agulha circular n° 6, tricote em Ponto Barra 2/2, fazendo em cada canto do decote um mate duplo (tire 1 ponto sem fazer em meia, tricote 2 pontos j. em m.). Arremate a 4 cm de comprimento. Passe o cinto pelos passantes formados na blusa e feche na frente.



Pontos empregados

Ponto Fantasia:

Múltiplo de 6 p. + 2 p. 1° carr: 1m., *laç., 2m., 2 p. j. em m.*, rep. De *a* e term. a carr. com 2 p.j. em m., 3m.;

2° carr. e todas as pares: trab. Em t.;

3° carr.: 3 m., 2 p.j. em m., 2 m., laç., *2 p.j. em m., laç.*, rep. De *a* e term. a carr. com laç., 1 m.;

5° carr.: voltar a 1° carr.

Ponto Barra 2/2:

1° carr.: * 2 m., 2 t.*;

2° carr.: * 2 t., 2 m.*;

3° carr.: voltar a 1° carr.